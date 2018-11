Keine Chance auf Schnee am 1. Advent in Norddeutschland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Offenbach (dpa/mv) - Norddeutschland wird vom meteorologischen Winterbeginn an diesem Wochenende nichts spüren. Die Temperaturen in Hamburg und Schleswig-Holstein werden am Sonnabend auf neun Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst DWD am Freitag mitteilte. Für den 1. Advent versprechen die Meteorologen den Hamburgern sogar milde 12 Grad. Dabei bläst ein mäßiger, an der Nordsee teils frischer Wind aus südlicher Richtung.

Beim Shoppen oder Spaziergang sollte jedoch niemand den Regenschirm vergessen, denn laut DWD drohen immer wieder Schauer, die am Sonntag vor allem am Nachmittag in Regen übergehen.

Die neue Woche startet am Montag mit teils kräftigem Regen und milden 10 Grad in Nordfriesland, bis zu 12 Grad in Hamburg. Für die Nacht zum Dienstag erwartet der DWD viele Wolken mit Schauern sowie teils frischen und böigen westlichen Winden. Die Temperaturen sollen auf Tiefstwerte um 6 Grad sinken.