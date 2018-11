Kein morgendlicher Schnee an Rhein, Mosel und Saar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Bei frostigen Temperaturen, aber ohne schneebedeckte Straßen sind die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Dienstagmorgen aufgewacht. Morgens könne es stellenweise zu glatten Straßen aufgrund von überfrierender Nässe kommen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Tagsüber seien dann bei Höchstwerten zwischen drei und sechs Grad örtlich leichte Schneefälle möglich, im Tiefland auch als Schneeregen. Auch die Polizeipräsidien an Rhein, Mosel und Saar berichteten am Morgen von freien Straßen ohne Schnee.