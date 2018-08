In Hessen kehrt die Sommerhitze zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt zunächst durchwachsen. Doch kommt im Laufe der Woche die Sommerhitze zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Am Montag soll es erst meist stark bewölkt sein und mittags gebietsweise etwas regnen. Im Lauf des Tages lockere die Wolkendecke zögerlich auf. Die Temperatur rangiere zwischen 19 und 24 Grad. Im nördlichen Bergland sei vereinzelt mit starken Böen zu rechnen.

Am Dienstag sei es dann größtenteils heiter und trocken bei bis zu 27, im Bergland 22 Grad, und der Wind wehe schwach aus Ost bis Süd.

Der darauffolgende Tag beginnt zunächst nur leicht bewölkt und trocken, so der DWD. Um die Mittagszeit herum soll es dann jedoch rasch dichter bewölkt sein. Am Nachmittag dann zögen vom Westen aus Schauer und Gewitter über das Land. Es werde schwülwarm bei 25 bis 29 Grad. Auch in der Nacht zu Donnerstag regne und gewittere es weiter.

Der DWD teilte am Sonntag auch seine vorläufig Wetterbilanz für den August mit. Zwar seien die Temperaturen am Ende des Monats etwas zurückgegangen und es gebe vielerorts Regen. Dieser komme für die Landwirtschaft aber zu spät, sagte Gerhard Lux vom DWD. "Das ist leider nur der Tropfen auf den heißen Stein."

Hessenweit lagen die Durchschnittstemperaturen für den August (Stand 24.) dem DWD zufolge um mehr als vier Grad über dem Soll. Am wärmsten sei es in Frankfurt gewesen. Den höchsten Einzelwert (37,2 Grad) hätten die Experten in Darmstadt gemessen. Auch dieser Monat war laut DWD sehr trocken. An den meisten Messstellen seien bis dato weniger als 30 Prozent der erwarteten Niederschlagsmenge gefallen. Im Raum Eschwege soll es besonders trocken gewesen sein.