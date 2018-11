In der neuen Woche kommt der erste Schnee nach Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen gehen die Temperaturen in den kommenden Tagen immer weiter zurück und erste Schneefälle sind möglich. Am Sonntag bleibt es bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad noch sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Montag ist im Norden und Osten leichtes Schneerieseln möglich.

Am Montag wird es bei Maximalwerten von zwei bis sechs Grad zunehmend bedeckter. Dazu gibt es von Osten her leichten Niederschlag, der im Bergland als Schnee herunterkommt.

Nur noch maximal fünf Grad im Rhein-Main-Gebiet erwarten die DWD-Meteorologen am Dienstag, an dem es bei meist starker Bewölkung örtlich leichten Schneefall geben kann, der tagsüber in tiefen Lagen als Schneeregen fällt. In der Nacht auf Mittwoch kommt von Süden her stärker werdender Schneefall nach Hessen, der für glatte Straßen sorgen kann.