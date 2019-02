Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ein blauer Himmel und etwas steigende Temperaturen in weiten Teilen Niedersachsens laden laut Deutschem Wetterdienst am Sonntag zu Ausflügen ins Freie ein. "Es wird sehr sehr freundlich", sagte ein DWD-Sprecher. Während die Temperaturen am Samstag oft nicht über 10 Grad hinaus kamen, rechnen die Meteorologen dank Hoch "Frauke" für Sonntag vielerorts mit 12 bis 13 Grad. Nur vereinzelt werde es dabei ein paar Wolken geben, mit Regen sei aber nicht zu rechnen. Auch an den Küsten und im Harz rechnen die Wetterexperten mit viel Sonnenschein. Bei 6 bis 8 Grad sollten sich Ausflügler aber etwas wärmer anziehen.