Hitzewelle brachte am Donnerstag bis 36,1 Grad

Wutöschingen (dpa) - Die derzeitige Hitzewelle hat am Donnerstag mancherorts auch wieder Temperaturen weit über 30 Grad beschert. Am heißesten war es dem Deutschen Wetterdienst zufolge in Wutöschingen in Baden-Württemberg an der Grenze zur Schweiz mit 36,1 Grad. Erst am Mittwoch war der bisherige Juni-Rekord geknackt worden. Im brandenburgischen Coschen an der deutsch-polnischen Grenze sowie in Bad Muskau in Sachsen zeigte das Thermometer 38,6 Grad. Bis dahin hatte die Bestmarke bei 38,5 Grad gelegen, gemessen am 27. und 28. Juni 1947 in Bühlertal in Baden-Württemberg.