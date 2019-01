Hessen unter dicken Wolken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Eine dichte Wolkendecke dürfte sich in den kommenden Tagen über weiten Teilen Hessens breitmachen. Außerdem soll es immer wieder regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitgeteilt hat. Am Sonntag dürften vor allem in höheren Lagen größere Mengen an Regen niedergehen. Es wird sehr mild. Höchsttemperaturen liegen am Sonntag zwischen 6 Grad im Bergland und 10 Grad in der Ebene. In höheren Lagen drohen Sturmböen. Der Himmel bleibt auch in der Nacht zum Montag weithin bedeckt. Es regnet. In Kammlagen können Schneeschauer fallen. Die tiefsten Temperaturen liegen zwischen 5 und 0 Grad im Bergland.

Der erste Tag der Woche zeigt sich überwiegend bewölkt. Mit Niederschlägen muss daher am Montag gerechnet werden, wie es von den DWD-Meteorologen heißt. In höheren Lagen könnte es schneien. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 und 1 Grad im Bergland. Vor allem im Bergland wehen starke bis stürmische Böen. Die Nacht zum Dienstag zeigt sich meist stark bewölkt. Zeitweise fällt Regen oder Schneeregen. In höheren Lagen muss mit Schnee und Glätte gerechnet werden. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 2 und -3 Grad.

Auch der Tag dürfte nach Angaben des DWD stark bewölkt sein. Zeitweise fällt leichter Regen, im Bergland könnte es schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen 3 und 0 Grad im höheren Bergland. In der Nacht zum Mittwoch liegt Hessen erneut unter eine Wolkendecke. Gelegentlich regnet es, im Bergland fällt etwas Schnee. Im Laufe der Nacht geht örtlich gefrierender Regen nieder.