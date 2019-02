Hessen können sich auf frühlingshaftes Wochenende freuen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Milde Temperaturen bringen den Menschen in Hessen einen ersten Vorgeschmack auf den Frühling. Wegen eines anhaltenden Hochs bleibe das Wetter am Wochenende sonnig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mit. Der Samstag wird laut Meteorologen freundlich mit Höchstwerten zwischen 9 und 13 Grad. Die Nacht zum Sonntag bleibt klar, am Morgen kann sich gebietsweise Nebel bilden. Die Temperaturen gehen auf plus bis minus 2 Grad zurück.

Wenig Veränderung erwartet der DWD am Sonntag. Tagsüber soll es bei ähnlichen Temperaturen meist sonnig bleiben. Zum Wochenbeginn setzt sich das Vorfrühlingswetter in Hessen fort.