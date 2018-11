Herbst zeigt sich von der kühlen Seite

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Sonnig, aber zunehmend kühler ist es an diesem Wochenende in Hessen. In den Nächten sind auch Minusgrade möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag berichtete. Während am Samstag noch Temperaturen von sechs bis zehn Grad und immerhin noch Höchstwerte von acht Grad am Sonntag erwartet werden können, zeigt das Thermometer zum Wochenbeginn voraussichtlich nicht mehr als vier Grad an. Im Bergland kann sogar stellenweise leichter Schneefall oder Schneeregen vorkommen.

Während die Woche vor allem im Nordosten stark bewölkt beginnt, bleibt es im Südwesten Hessens wohl zumindest teilweise heiter. In der Nacht zu Dienstag kann es bis minus vier Grad kalt werden. Im Bergland sind dann auch Schneeschauer möglich.