Heftiger Starkregen, Hagel und orkanartige Böen in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Auch am Donnerstag werden in Hessen wieder unwetterartige Gewitter erwartet. Am Vormittag komme es bereits zu einzelnen Gewittern mit Starkregen, stürmischen Böen und Hagel, teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstagmorgen mit. Im Verlauf des Tages intensivieren sich die Gewitter. Es müsse mit schweren bis orkanartigen Böen von bis zu 105 Kilometer pro Stunde und heftigem Starkregen und Hagel gerechnet werden, sagte ein Sprecher des DWD. Mit Temperaturen zwischen 28 Grad in den Gebirgen und bis 34 Grad im östlichen Rhein-Main-Gebiet bleibe es warm.