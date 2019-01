Glatte Straßen in Hessen: mehrere Unfälle

29. Januar 2019 07:32 Wetter - Offenbach am Main

Offenbach (dpa/lhe) - Autofahrer müssen sich am Dienstagmorgen in Hessen auf glatte Straßen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach warnte vor Glätte durch Schnee und überfrierende Nässe. Bis ins Flachland sei es bei null bis minus drei Grad frostig.

Mancherorts kam es nach Angaben der Polizei bereits zu Unfällen. Vor allem im Bereich der Rhön habe es schon einige Glätteunfälle gegeben, teilte die Polizei Fulda mit.

Laut DWD lassen vereinzelte Schneeschauer zum Nachmittag nach. Frost gebe es dann nur noch oberhalb von etwa 600 Metern. Bereits in der Nacht zum Mittwoch werde es dann wieder kälter mit Frost auch im Tiefland und leichtem Schneefall in Hessen.