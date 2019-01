Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Mindestens bis zum Samstagmorgen ist auf den Straßen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wegen Glätte Vorsicht geboten. Bei Tiefstwerten unter 0 Grad kann es rutschig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Während der DWD in der Nacht zu Donnerstag nur im Bergland mit Glätte rechnet, kann es ab der Nacht zu Freitag auch im Flachland rutschig werden. Grund ist überfrierende Nässe oder Schnee.