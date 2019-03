Frühlingswetter verabschiedet sich langsam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Das milde Frühlingswetter an Rhein, Mosel und Saar könnte erst mal pausieren. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, scheint am Sonntag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zunächst noch meist die Sonne. Nur in der Eifel und im Westerwald ist es stark bewölkt. Dort kann es regnen. Später sind dann auch in den anderen Landesteilen Schauer möglich.

In der Nacht zum Sonntag, der Nacht der Zeitumstellung, wird es vielerorts kalt: Insbesondere in den Tälern droht Frost. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen auf bis zu 15 Grad im Westerwald und 20 Grad in der Vorderpfalz.

Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Bei Temperaturen zwischen 12 und 18 Grad bleibt es aber meist trocken. "Und ab Dienstag ist das schöne Wetter dann endgültig vorbei", sagte eine DWD-Meteorologin. Voraussichtlich die ganze Woche sei das Wetter dann unbeständig.