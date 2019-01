Frostiges Winterwetter in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Wer sich an den kommenden Tagen im Freien aufhält, sollte sich dick einpacken. In Hessen macht sich am Wochenende kaltes Winterwetter breit. Bereits für den Sonntag sagen Meteorologen für weite Teile leichten Dauerfrost voraus. In der Nacht zum Montag können die Temperaturen dann auf -10 Grad fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Nur in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet bleibt es zunächst frostfrei.

Ursache für die bevorstehende Kälteperiode ist Hoch "Brigida". Es sorgt laut DWD dafür, dass sich die nach Deutschland eingeflossene Polarluft kaum noch bewegt. Die Folge: Sie kühlt nachts durch den meist klaren Himmel immer weiter ab. Wie weit es dabei mit den Temperaturen nach unten geht, ist noch ungewiss. "Die winterliche Periode könnte aber nach heutiger Modellprognose mehrere Wochen andauern", schätzte ein DWD-Meteorologe.