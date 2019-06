Etwas Abkühlung und viel Verkehr am Wochenende erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dortmund (dpa/lnw) - Nach Hitze der vergangenen Tage wird es am verlängerten Feiertagswochenende eine Abkühlung geben. Die Experten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) erwarten für Donnerstag Temperaturen von 20 bis 24 Grad mit der Möglichkeit von vereinzelten Regenschauern und Gewittern. Laut eines DWD-Wetterexperten sind die Gewitter und der Starkregen typisch für die Jahreszeit: "Der Juni ist ein Unwettermonat." Ab Freitag werde es laut DWD heiter mit Temperaturen bis zu 25 Grad, der Samstag und Sonntag sollen weitestgehend trocken bleiben.

Autofahrer in NRW müssen sich auf den Autobahnen auf viel Verkehr einstellen. Laut dem Landesbetrieb Straßen.NRW ist am Mittwoch und am Freitag mit Staus zu rechnen, besonders auf der A3 bei Köln und Oberhausen sowie Arnheim. Auf allen Autobahnen, die in Richtung Küste führen, dürfte viel los sein. Es seien aber weniger Staus als an Pfingsten oder Himmelfahrt zu erwarten, teilte der WDR-Staumelder mit. Der Donnerstag ist nicht in allen Bundesländern ein Feiertag. Daher wird der Rückreiseverkehr am Sonntag laut den Prognosen nicht so stark ausfallen.