Es wird stürmisch und teilweise sogar frostig

Offenbach (dpa/lrs) - Nach dem vielen Sonnenschein in den vergangenen Tagen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Rheinland-Pfalz und im Saarland am Wochenende echtes Aprilwetter. Der Wind frischt am Samstag aus südwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten um die 55 Stundenkilometer auf, wie der DWD am Freitag in Offenbach mitteilte. In Höhenlagen wehen laut den Wetterexperten stürmische Böen mit etwa 65 Kilometern pro Stunde. Zum Abend hin soll sich der Wind abschwächen. Gebietsweise kann es am Nachmittag und am Abend regnen. In der Nacht zum Sonntag soll es im Bergland teilweise Frost geben. Am Sonntag erwartet der DWD eine ähnliche Witterung, wieder sind Böen und auch kurze Gewitter drin. In Höhenlagen muss nachts wieder mit Frost gerechnet werden.