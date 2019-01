Es bleibt kalt und meist trocken in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Auch am Dienstag bleibt es in Hessen kalt. Nach einer Nacht mit Temperaturen von bis zu minus elf Grad kommen die Werte tagsüber nicht über null Grad hinaus. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach weiter mitteilte, bleibt es oft heiter. Stellenweise können aber auch dichtere Wolkenfelder durchziehen. Dabei bleibt es niederschlagsfrei. Auch in den kommenden Tagen ändert sich demnach wenig an der Wetterlage: Die Tageshöchstwerte liegen jeweils bei um die null Grad, Schnee oder Regen ist eher nicht in Sicht. Nachts sinken die Temperaturen auf minus vier bis minus acht Grad.