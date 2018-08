Erst Temperaturen über 30 Grad: Dann deutlich kühler

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Nach heißem Wetter zur Wochenmitte rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit einem Temperatursturz. Außerdem müssen einige Regionen mit Starkregen rechnen.

An diesem Mittwoch werden wohl vor allem die Menschen im Rhein-Main-Gebiet schwitzen. Dort könnten bis zu 34 Grad erreicht werden, teilten die Meteorologen in Offenbach mit. Sie rechnen verbreitet mit einem sonnigen und trockenen Tag.

Auch in der Nacht und am frühen Donnerstag soll es bei wenigen Wolken regenfrei bleiben. Im Tagesverlauf müsse dann vor allem im Bergland mit einigen Schauern oder Gewittern mit Starkregen gerechnet werden. Dabei soll es mit bis zu 32 Grad zunächst noch heiß bleiben.

Deutlich kühler und teils nass wird es voraussichtlich am Freitag. Dann rechnen die Meteorologen vor allem am Vormittag mit Schauern und Maximalwerten von 23 Grad.

Am Mittwoch und Donnerstag ist außerdem die Waldbrandgefahr in Hessen groß. In vielen Regionen gilt an beiden Tagen die zweithöchste Gefahrenstufe. Erst am Freitag wird sich die Situation nach Angaben des DWD wieder entspannen.