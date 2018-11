Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland bleibt wechselhaft. Nach morgendlichem Nebel werde es am Mittwoch mancherorts sonnig, zum Abend hin könne es dann aber vor allem im Westen regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichen noch einmal Höchstwerte von bis zu 16 Grad. In den kommenden Tagen wird es laut DWD verbreitet bewölkt und regnerisch mit Höchsttemperaturen zwischen 10 und 15 Grad.