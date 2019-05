Erst Dauerregen, dann Sommerwetter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lby) - Bevor es in Bayern sommerlich wird, ist die nächsten Tage mit viel Regen zu rechnen. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es ab Montagnachmittag Schauer. Ab dem Abend geht der Niederschlag dann in Dauerregen über. Betroffen sind vor allem die Alpenregion und Südbayern. Örtlich kann es zu unwetterartigen Niederschlägen kommen. Mit dem meisten Regen ist am Dienstag zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf etwa 12 Grad, in höheren Lagen wird es kühler.

Ab Donnerstag soll der Regen nachlassen und die Temperaturen sollen ansteigen. Zum Wochenende wird es freundlicher, ab Sonntag ist mit sommerlichen Temperaturen von bis zu 25 Grad zu rechnen.