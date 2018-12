Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - In Berlin und Brandenburg hoffen die Menschen weitgehend vergebens auf weiße Weihnachten. Nur im südlichen Brandenburg könnten "ein paar Flöckchen" fallen, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Potsdam. Das sei aber nicht der Rede wert. An Heiligabend soll es bei Temperaturen von bis zu sechs Grad Celsius eher grau bleiben. An den Weihnachtsfeiertagen bleibt es den Angaben zufolge voraussichtlich trüb und zu mild für Schnee.