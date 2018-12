DWD-Schadensbilanz: Glätte und Brände in Sachsen-Anhalt

13. Dezember 2018 19:28 Wetter - Offenbach am Main

Magdeburg (dpa/sa) - Langanhaltende Trockenheit und extreme Glätte haben im zu Ende gehenden Jahr in Sachsen-Anhalt zu zahlreichen Zwischenfällen und Schäden geführt. Das geht aus dem Schadensrückblick des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Glätte ließ im März in Klietz (Landkreis Stendal) einen Militärtransporter gegen einen Baum schlittern, wobei ein Soldat sein Leben verlor. Schneefall sorgte nahe Weißenfels (Burgenlandkreis ) für Unterbrechungen bei der Bahn: Passagiere zweier ICEs mussten lange auf ihre Weiterfahrt warten. Im Kreis Börde verunglückte eine Autofahrerin tödlich bei einer Kollision.

Ab Mai wurden im Osten Deutschlands Hitze und Trockenheit zunehmend zur Gefahr: In Körbelitz (Landkreis Jerichower Land) wollte ein Mann mit Feuer Unkraut beseitigen. Dabei verbrannte er versehentlich zwei Hektar Wald.

Der Pegel der Elbe sank ab Juli immer weiter ab, so dass bei Magdeburg die Schifffahrt zeitweise eingestellt wurde. Bei Blitzschlägen in der Altmark wurden mehrere Gäste einer Familienfeier verletzt. Bei Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) standen einige Dachstühle nach Blitzeinschlägen in Flammen. Starkregen bei Gommern (Landkreis Jerichower Land) überspülte im August Fahrbahnen und Gleise.

Der DWD zieht einmal im Jahr Bilanz über deutschlandweite Schäden durch extreme Wetterlagen. In diesem Jahr fielen in der Bundesrepublik vor allem die starke Trockenheit und Fälle von extremen Niederschlägen auf. Über 30 000 Mal gab der DWD in diesem Jahr Wetterwarnungen heraus.