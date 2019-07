DWD: Donnerstag bringt 40 Grad für mehrere NRW-Orte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Nach den Juli-Rekordtemperaturen für Nordrhein-Westfalen am Mittwoch erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für diesen Donnerstag noch eine Steigerung. "Es gibt Sonne von morgens bis abends. Es wird knüppelheiß", sagte ein DWD-Meteorologe am Morgen in Essen. Es sei wahrscheinlich, dass im Laufe des Donnerstags die Thermometer an mehreren Orten "vorne eine 4" anzeigen. Es könne sogar bis zu 41 Grad geben. Besonders heiß werde es am Donnerstag zwischen der Eifel und Köln, am Niederrhein und an einigen Orten im Ruhrgebiet.

Offiziell lag am Mittwoch die NRW-Spitzentemperatur bei 39,7 Grad - gemessen in Weilerswist (Kreis Euskirchen) und Tönisvorst (Kreis Viersen). Zudem wurden an einer Station in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) 40,5 Grad gemessen, allerdings ist dieser Wert noch nicht amtlich. Der DWD prüft noch, ob der Wert offiziell anerkannt wird.

Der offizielle bundesweite Hitzerekord liegt bei 40,3 Grad - gemessen im Jahr 2015 im unterfränkischen Kitzingen. Die Daten der Wetterexperten gehen bis ins Jahr 1881 zurück.

Sollten die 40,5 Grad aus Geilenkirchen anerkannt werden, würde dieser Rekord laut dem DWD-Sprecher wohl noch am Donnerstag überholt werden. Den neuen Spitzenwert erwarte er in Rheinland-Pfalz, im Saarland oder in NRW.