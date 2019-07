Deutscher Wetterdienst: Juli nicht rekordverdächtig warm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Im Juli sind zwar reihenweise Temperaturrekorde gefallen, doch ein außergewöhnlich warmer Monat ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) nicht gewesen. Das zeigten die Hochrechnungen bis Monatsende, sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich in Offenbach.

Deutschlandweit sei es demnach im Monatsschnitt zwar rund zwei Grad wärmer gewesen als das vieljährige Mittel es vorsehe, dies sei aber nicht rekordverdächtig. In anderen Jahren habe es im Juli noch höhere Durchschnittswerte gegeben, etwa 2003 oder 2015. Die Werte für Hessen will der DWD heute in seiner Monatsbilanz vorlegen, von der Tendenz her dürften sie mit den bundesweiten übereinstimmen, sagte Friedrich. Der Juli 2019 war den vorläufigen Angaben des DWD zufolge auch zu trocken und sonnenreich.

Am vergangenen Donnerstag war an der Messstation im Frankfurter Westend noch ein neuer hessischer Hitzerekord von 40,2 Grad verzeichnet worden. Der Monatsanfang sei aber eher kühl gewesen, so dass der Juli im Schnitt kein Rekordmonat gewesen sei, sagte Friedrich.