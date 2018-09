Der Sommer gibt nicht auf: Noch einmal 30 Grad in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Es wird noch einmal heiß in Hessen. Der Deutsche Wetterdienst kündigte für Mittwoch Temperaturen bis 30 Grad an. Am wärmsten werde es im hessischen Ried, teilten die Offenbacher Meteorologen am Montag mit. Die mit 25 Grad niedrigsten Temperaturen werden für Nordhessen erwartet. Bereits am Dienstag steigen die Werte auf 24 bis 28 Grad, es ist sonnig und trocken. Nach dem vermutlich heißesten Tag der Woche gehen die Temperaturen am Donnerstag auf 20 bis 26 Grad zurück. Im Laufe des Tages nimmt die Bewölkung zu, vereinzelt regnet es ein wenig.