Der Rekord wackelt: Wochenende wird wieder sommerlich warm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland könnte es an diesem Wochenende so warm werden wie niemals zuvor zu dieser Jahreszeit. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Donnerstag sagte, könnten am Samstag sowohl der Tages- als auch der sogenannte Dekadenrekord fallen.

Für das Saarland ist sich der Sprecher sehr sicher: "Hier mach ich mir gar keine Sorgen." Der bisher wärmste 13. Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sei im Jahr 2001 mit 24 Grad in Saarbrücken erreicht worden. Den Dekadenrekord für einen Zeitraum von zehn Tagen hält bisher noch Neuenkirchen. Hier wurden am 14. Oktober 1990 24,8 Grad gemessen. Vorhergesagt hat der DWD am Samstag für das Saarland nun Höchstwerte von 26 Grad.

Auch in Rheinland-Pfalz wird am Rekordniveau gekratzt, allerdings nicht ganz so eindeutig, wie der Sprecher sagte. Bisher hält Deuselbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) den Tagesrekord an einem 13. Oktober: 2001 wurden dort 27,8 Grad gemessen, auch deutschlandweit ein Spitzenwert. Den Dekadenrekord verzeichnet Trier mit 27,9 Grad am 12. Oktober 1921. Für den nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz im Bereich Bad Neuenahr-Ahrweiler seien nun am Samstag derzeit 28 Grad vorhergesagt.

Deutlich herbstlicher wird es nach dem rekordverdächtigen Wochenende dann aber am Montag. Der DWD sagt Höchstwerte von 14 Grad in der Eifel und 18 Grad in der Vorderpfalz voraus. Zudem soll es gebiets- und zeitweise regnen.