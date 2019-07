Der Dienstag wird heiter bis wolkig mit maximal 23 Grad

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Auf einen richtigen Sommertag können die Hessen auch am Dienstag nicht hoffen. Die Höchstwerte liegen bei 19 Grad in Nordhessen und 23 Grad im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Im Norden sind am Vormittag bei teils stärkerer Bewölkung auch einzelne Schauer möglich. Weiter südlich wird es heiter bis wolkig und trocken. In der Nacht zum Mittwoch wird es mit Werten zwischen 6 und 10 Grad sehr kühl. Auch an den folgenden Tagen bleibt die Hitze weiter aus: Am Mittwoch liegen die Höchstwerte bei 26, am Donnerstag bei 27 Grad. Dazu gesellen sich am Donnerstag Schauer und Gewitter mit örtlichem Starkregen.