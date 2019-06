Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Höchsttemperaturen von 26 Grad mischen sich am Wochenende in Hessen mit Starkregen und Gewitter. Mäßiger Wind sorge aber für frische statt drückende Luft, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Freitag. Am Samstag steigen die Temperaturen in Hessen demnach mancherorts auf bis zu 26 Grad. Dabei kann es teils wieder stark regnen. Mit Gewitter und Regen sei das ganze Wochenende über zu rechnen.