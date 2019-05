Das Wetter in Hessen bleibt ungemütlich

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Der Mai zeigt sich auch am Dienstag in Hessen von seiner wenig frühlingshaften Seite. Vor allem in Nordhessen könne es immer wieder Regen geben, berichtete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach. In den anderen Teilen des Landes bleibt es demnach zwar meist trocken, mit Temperaturen zwischen 11 und 14 Grad ist es aber erneut recht kühl. An diesen Werten ändert sich auch am Mittwoch wenig, an dem es aber noch regnerischer wird. Auch der Donnerstag bleibt oft stark bewölkt mit Schauern, Gewittern und Sturmböen - immerhin wird es aber mit Höchstwerten zwischen 15 und 17 Grad etwas wärmer.