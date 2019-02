Bis zu 16 Grad zum Wochenstart in Hessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Milde Temperaturen erwarten Meteorologen zum Wochenstart in Hessen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, wird es zum Start in die neue Woche bei viel Sonnenschein bis zu 16 Grad warm. Am Sonntag werde der Tag bereits sonnig und trocken, doch die Temperaturen liegen nur bei 8 bis 12 Grad. Milder werde es am Montag mit bis zu 15 Grad und am Dienstag mit bis zu 16 Grad.

Zum Beginn des neuen Monats und damit zum meteorologischen Frühlingsanfang gehen die Werte dem Temperaturtrend zufolge aber wieder etwas zurück: Für den 1. März kündigte der DWD Höchstwerte von nur noch 5 bis 11 Grad an. Auch an den darauffolgenden Tagen soll es demnach nicht über 13 oder 14 Grad hinausgehen.