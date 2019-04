Bestes Osterwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Sonniges, warmes und trockenes Osterwetter: Am Ostersonntag können sich die Menschen an Rhein, Mosel und Saar über Höchsttemperaturen zwischen 21 und 25 Grad freuen, in der Vorderpfalz klettern die Temperaturen sogar auf bis zu 26 Grad. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Es soll ein schwacher Ost- bis Nordostwind wehen. In der Nacht kühlt es auf 10 bis 5 Grad ab.

Auch am Ostermontag bleibt es laut DWD sonnig und trocken. Bei 22 bis 26 Grad lasse sich der Feiertag unter blauem Himmel genießen, der nur vereinzelt von Schleierwolken durchzogen werde, hieß es. Am Dienstag bleibt es anfangs sonnig, später ziehen laut Wetterexperten dichtere Wolken auf. Mit bis zu 24 Grad bleibt es weiterhin warm. In der Nacht zum Mittwoch wird es dann wieder kälter. Örtlich kann es laut DWD bei Tiefstwerten von 12 bis 8 Grad auch Schauer geben.