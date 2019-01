Bei Temperaturen um den Gefrierenpunkt droht weiter Glätte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lhe) - Autofahrer müssen sich in Hessen auch in den kommenden Tagen auf glatte Straßen einstellen - tagsüber wie auch nachts. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Bereits zum Wochenstart kam es nach Angaben der Polizei Fulda und Wiesbaden zu Unfällen wegen der Glätte, gehäuft etwa in der Rhön und im Taunus.

Die Temperaturen bewegen sich in den kommenden Tagen nach DWD-Vorhersagen weiter um den Gefrierpunkt. Am Mittwoch breitet sich von Südwesten kommend leichter Schneefall aus. Bei maximal 1 bis 2 Grad und im Bergland minus 4 bis 0 Grad ist mit Glätte zu rechnen. Im Bergland wehen im Laufe des Tages zeitweise starke Böen. Auch in der Nacht zum Donnerstag schneit es etwas. Dazu wird es bis zu minus 3 bis minus 6 Grad kalt - und glatt.

Die Wolken verziehen sich laut Vorhersage am Donnerstagnachmittag teils, zeitweise schneit es tagsüber. Erwartet werden Höchsttemperaturen zwischen 1 und 4 Grad, im Bergland um minus 3 bis plus 1 Grad. In der Nacht zum Freitag ist es in Hessen zunächst gering bewölkt und niederschlagsfrei, dann wird es von Südwesten her feucht: Erst schneit es, später fallen Schneeregen und Regen.

Am Freitag ist es erneut wolkig bis stark bewölkt. Tief "Pirmin" sorgt für Niederschläge, die im Flachland als Regen, in höheren Lagen als Schneeregen oder Schnee fallen. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 5 Grad, im Bergland um 1 Grad. Auch in der Nacht zum Samstag ist es in Hessen stark bewölkt. Zeitweise fällt etwas Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee. Tiefstwerte zwischen 1 und minus 1 Grad, im Bergland bis minus 4 Grad, werden erwartet. Weiter besteht Glättegefahr.