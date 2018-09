Bald löst der Herbst den Sommer ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) - Der Sommer liegt in den letzten Zügen: Am Donnerstag bringt er in Rheinland-Pfalz noch einmal Höchsttemperaturen zwischen 25 Grad im Bergland und bis zu 31 Grad in der Vorderpfalz. Dann aber wird das Wetter herbstlicher: In der Nacht zum Freitag frischt der Wind deutlich auf, im Bergland kommt es zu teils starken bis stürmischen Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte.

Am Freitag werden Regenschauer vorhergesagt, vor allem in der Pfalz kann es auch gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in der Eifel und 27 Grad in der Vorderpfalz. Dabei wehen laut den Wetterexperten weiterhin starke, vorübergehend stürmische Böen. Am Samstag sinken die Höchsttemperaturen auf Werte zwischen 15 und 20 Grad.