An Rhein, Mosel und Saar Temperaturen um 22 Grad

Offenbach (dpa/lrs) - Nach heftigen Gewittern in den vergangenen Tagen beruhigt sich das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab Sonntag wieder. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte, bleibt es in den nächsten Tagen meist trocken. Am Sonntag liegen die Höchstwerte bei maximal 22 Grad, am Montag wird es mit bis zu 23 Grad kaum wärmer. Am Dienstag werden mancherorts immerhin 25 Grad erreicht. Dazu herrscht an allen Tagen ein Mix aus Sonne und Wolken.