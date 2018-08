Am Wochenende sommerlich in Rheinland-Pfalz und Saarland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Mit Sonnenschein und milden Temperaturen wird es am Wochenende in Rheinland-Pfalz und Saarland tagsüber sommerlich. In der Nacht auf Sonntag kann es stellenweise schon leichten Frost geben. Davon geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach aus.

Die Meteorologen rechnen am Samstag mit viel Sonne und nur zeitweise mit Wolken. Dabei soll es trocken bei bis zu 23 Grad sein. Bei klarem oder nur wenig bewölktem Himmel in der Nacht auf Sonntag wird es dann voraussichtlich deutlich frischer mit Tiefstwerten zwischen 12 und sieben Grad. In geschützten Lagen im Bergland könne es leichten Frost in Bodennähe geben, erklärte der DWD. Der Sonntag zeigt sich dann von seiner Sommerseite: In Rheinland-Pfalz und Saarland scheine verbreitet die Sonne. Die Temperaturen sollen bis auf 26 Grad klettern.