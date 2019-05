Ab Sonntag lässt sich die Sonne wieder blicken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Nach einem verregneten Samstag wird das Wetter in den kommenden Tagen langsam wieder etwas frühlingshafter. Ab Sonntag können sich die Rheinland-Pfälzer und Saarländer zunächst wieder auf einen recht freundlichen Sonne-Wolken-Mix freuen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Die Quellwolken bleiben harmlos und es wird meist trocken. Dazu steigen auch die Temperaturen langsam wieder: Am Sonntag werden 15, am Montag und Dienstag 16 beziehungsweise 17 Grad erreicht.

Dieser Temperaturtrend setzt sich auch an den darauffolgenden Tagen fort, so dass am nächsten Wochenende laut DWD mehr als 20 Grad erreicht werden könnten.