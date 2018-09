Abkühlung zum Ende der Woche nach 31 Grad am Mittwoch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach/Mainz (dpa/lrs) - Nachdem Rheinland-Pfalz und das Saarland am Mittwoch mit hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 31 Grad rechnen können, kühlt es sich zum Ende der Woche wieder ab. Am Donnerstag ist es zum Teil stark bewölkt mit nur wenig Auflockerungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach mitteilte. Im Norden muss anfangs mit Regen gerechnet werden, der im Tagesverlauf nachlässt. Die Temperaturen liegen zwischen 19 Grad in der Eifel und 25 Grad in der Vorderpfalz.

In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf 13 bis 8 Grad. Der Freitag beginnt dann vielerorts bewölkt aber überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 21 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Richtung Westen.