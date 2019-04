Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberhausen (dpa/lnw) - Über Teilen Nordrhein-Westfalens haben sich am Mittwochabend starke Gewitter entladen. In Oberhausen rückte die Feuerwehr nach eigenen Angaben zu rund 30 Sturmeinsätzen aus. Auch in Mülheim an der Ruhr hatten die Rettungskräfte am Abend viel zu tun. Durch das Gewitter wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Bäume lagen auf den Straßen und Bauteile fielen von Gebäuden. Größere Schäden seien aber nicht entstanden, teilte die Feuerwehr weiter mit.