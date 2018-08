Trockenheit offenbart brisante Altlasten in Gewässern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa/lby) - Granaten, Bomben, Panzerfäuste: Das extreme Niedrigwasser hat in den vergangenen Wochen brisante Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg in Bayerns Bächen, Flüssen, Weihern und Seen zutage gefördert. Was sonst metertief unter der Wasseroberfläche verborgen sei, legten im Freistaat jetzt vielerorts die häufig zu Rinnsalen und Pfützen geschrumpften Bäche und Weiher frei, berichtete der bayerische Betriebsleiter des Kampfmittelräumdienstes Tauber in Nürnberg, Andreas Heil, der Deutschen Presse-Agentur. Die 350 Kampfmittelräumer des Unternehmens in Deutschland seien stark eingespannt. "Einige Mitarbeiter haben ihren Urlaub vorzeitig abgebrochen, andere auf ihren Sommerurlaub verzichtet."