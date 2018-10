Vogtlandbahn fährt wieder zwischen Oelsnitz und Adorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Neumark (dpa/sn) - Die Vogtlandbahn nimmt den Zugverkehr zwischen Oelsnitz und Adorf mit Einschränkungen wieder auf. Fünf Monate nach schweren Unwetterschäden sei die Strecke von Freitag an eingleisig befahrbar, teilte das Unternehmen mit. Allerdings könne der ursprüngliche Fahrplan nicht eingehalten werden. Frühestens ab dem Frühjahr sollen die Züge wieder ohne Einschränkungen fahren. Laut Vogtlandbahn dauern die noch ausstehenden Bauarbeiten an den Gleisen bis voraussichtlich April 2019 an, weil sie umfangreich und zeitaufwendig seien.