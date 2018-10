Winter grüßt in Bayern und sorgt für kleinere Unfälle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - In Bayern hat der Winter gegrüßt. Vor allem in Schwaben fiel in der Nacht auf Sonntag Schnee. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte, lagen am Morgen bei Burgau an der Autobahn 8 acht Zentimeter Neuschnee. Auch die Autobahnen 7 und 96 waren morgens schneebedeckt. Die Polizei meldete mehrere kleine Glätteunfälle, bei denen niemand verletzt wurde.

Zum Start in die neue Woche bleibt es nach Angaben eines DWD-Sprechers vor allem im Westen kühl und stark bewölkt. In den Alpen und am östlichen Alpenrand bringt Föhn dagegen Temperaturen bis zu 15 Grad.

In der Nacht zum Dienstag wird es vielerorts stürmisch, in Franken werden auch tagsüber stürmische Böen erwartet. Ab Mitte der Woche können die Handschuhe dann wieder im Schrank verstaut werden: Es wird in ganz Bayern freundlich mit Temperaturen von 10 bis 15 Grad.