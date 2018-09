Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen und Starkregen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Sonntag vor schweren Sturmböen und Unwetter in Franken und Alpenvorland gewarnt. Verantwortlich dafür ist Sturmtief "Fabienne", das Bayern am späten Nachmittag von Nordwesten her überquert, wie der DWD mitteilte. Vor allem in den nördlichen Landesteilen seien vereinzelte Tornados nicht ausgeschlossen. Im Alpenvorland werden der Mitteilung zufolge Sturmböen Geschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern erreichen. Zum Abend rechnen die Meteorologen im nördlichen Franken mit Starkregen. Noch bis in den frühen Montag sollen die Unwetter mit gebietsweisem Hagel anhalten.