Temperaturen bis 40 Grad: Sonne und Hitze in Bayern erwartet

München (dpa/lby) - Auf ein gewittriges Wochenende mit Starkregen folgt eine Hitzeperiode mit viel Sonne. Ein Tief über dem Ostatlantik führt heiße, subtropische Luft nach Bayern und sorgt für sommerliche Temperaturen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Bereits zum Start in die Woche zeigt das Thermometer in Bayern zwischen 28 Grad und 33 Grad. Auch für die kommenden Tage prognostiziert der DWD weiterhin viel Sonne mit zunehmend heißen Temperaturen. Am heißesten soll es am Mittwoch werden - mit Höchstwerten zwischen 32 und 40 Grad.