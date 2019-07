Sonne im Norden, Wolken im Süden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Im Süden bewölkt, im Norden sonnig - so startet die neue Woche in Bayern. An den Alpen und im Vorland erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag Schauer und vereinzelte Gewitter. Nördlich der Donau dürfen sich die Menschen aber über größere Sonnenanteile freuen. Die Temperaturen erreichen 17 Grad im Frankenwald und 24 Grad an der unteren Donau. An den folgenden Tagen bleiben die Temperaturen ähnlich - am Mittwoch setzt sich die Sonne in ganz Bayern öfter durch. Weiterhin besteht nach Angaben des DWD vor allem im Norden und Osten Bayerns hohe Waldbrandgefahr.