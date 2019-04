Launisches Wetter mit Schneefall am Alpenrand erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Schneeflocken statt Sonnenbrillen: Nach dem frühlingshaften Wochenbeginn wird es im Freistaat in den kommenden Tagen deutlich kälter. "Ab Mittwoch zieht von Westen her ein Tiefdruckgebiet nach Bayern", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Dienstag in München. "Am Alpenrand kann es in den kommenden Tagen sogar noch mal schneien."

Erste Tiefdruckeinflüsse sollen schon am Mittwoch zu spüren sein: Im Westen kühlt es auf elf Grad ab, in Unterfranken soll es teilweise regnen. "Im Süden und Osten hingegen bleibt es erstmal trocken und sonnig bei bis zu 20 Grad", sagte der Wetterexperte.

Am Donnerstag gibt es dann erneut eine Wetterzweiteilung in Bayern. Während es im Westen bei 3 bis 7 Grad vermehrt regnen soll, bleibt es im Osten bei 17 bis 18 Grad mild - "aber auch hier wird es stark bewölkt sein. Am Alpenrand kann es ab 800 Metern schneien", sagte der Meteorologe.

Tags darauf soll die Schneefallgrenze dann auf 700 Meter sinken. Bayernweit werden bei vielen Wolken und teils Regen Temperaturen zwischen sieben und zwölf Grad erwartet. Pünktlich zum Wochenende wird es dann bei einem Sonne-Wolken-Mix wieder wärmer und trocken bei 13 bis 17 Grad. Trotz der Temperaturkontraste: "Ein klassisches Aprilwetter ist das nicht, dazu müssten sich Sonne, Regen und eventuell Schnee schneller abwechseln", erklärte der Wetterexperte. "Das Wetter ist einfach ein wenig launisch."