In Bayern wird es wieder winterlich

München (dpa/lby) - Nach einem voraussichtlich milden und sonnigen Wochenende müssen sich die Menschen in Bayern erneut auf winterliche Temperaturen einstellen. "Es steht eine neue Kaltfront vor der Tür", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Bereits im Laufe des Sonntags kommt von Westen her Regen. Am Montag dürften vor allem die Menschen im Alpenvorland vor einer verschneiten Kulisse aufwachen: Die Schneefallgrenze soll in der Nacht auf etwa 600 Meter sinken.

Lange liegen bleiben wird der Schnee in den meisten Regionen jedoch nicht, prognostizierte der Meteorologe. Stattdessen werde es in ganz Bayern regnerisch. Die neue Woche starte windig und kühl bei Höchstwerten zwischen 4 Grad im Bergland und 10 Grad am unteren Main. Ab Mittwoch soll es dann Schritt für Schritt wärmer werden und sich die Sonne wieder häufiger blicken lassen.