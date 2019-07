Am Wochenende sind Regenschirm und Jacke gefragt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Regenschirm und Jacke sollten in Bayern auch am Wochenende noch nicht verstaut werden. Teils kräftige Schauer und Gewitter leiten am Freitag ein eher regnerisches Wochenende ein. Die Höchsttemperaturen betragen am Freitag nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) 20 bis 25 Grad. Bei Temperaturen zwischen 16 und 24 Grad regnet es auch am Samstag vielerorts, vereinzelt sind Gewitter möglich. Im Bergland treten teils stürmische Böen auf. Auch am Sonntag bleibt es den Meteorologen zufolge vor allem südlich der Donau regnerisch, im Norden des Freistaats gibt es nur vereinzelt Schauer und Gewitter. Die Sonne lässt sich das gesamte Wochenende über nur selten blicken.