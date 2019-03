Wilde Narzissen beginnen zu blühen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Monschau (dpa/lnw) - In der Eifel bahnt sich mit den ersten blühenden Narzissen ein Naturschauspiel an, zu dem in den nächsten Wochen Scharen von Wanderern erwartet werden. "Die Narzissenblüte hat begonnen", sagte eine Sprecherin der Monschau Touristik am Freitag - allerdings noch sehr zaghaft und auf den warmen Südhängen. In den Tälern habe es in den vergangenen Nächten ja noch gefroren.

Nach Einschätzung von Fachleuten in der Region könnten Millionen der wildwachsenden kleinen Narzisse Mitte April in voller Blüte stehen. Sie wachsen im Perlenbachtal und im Fuhrtsbachtal bei Monschau sowie im Oleftal bei Hellenthal auf mehreren Hundert Hektar Fläche. Die ersten Führungen auf den Narzissenrouten beginnen Ende März.

Die Narzissenwiesen sind das Ergebnis von Pflegemaßnahmen seit den 80er Jahren: Nachdem die Flächen nicht mehr von den Bauern gemäht wurden, wurde die Blume zunehmend von der Fichte verdrängt. Der deutsch-belgische Naturpark, Forstbehörden und Stiftungen kauften Areale an. Darauf wurden Fichten gefällt, um den Licht liebenden Narzissen wieder Lebensraum zu geben. Mittlerweile hat sich die Narzissenblüte zu einem touristischen Faktor entwickelt.