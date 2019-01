Baum sorgt für Stromausfall: 3000 Menschen betroffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mayen (dpa/lrs) - Ein umgestürzter Baum hat am Dienstagabend einen Stromausfall in der Region Mayen (Kreis Mayen-Koblenz) ausgelöst. Insgesamt waren rund 3000 Menschen in Mayen-Kürrenberg und -Nitztal betroffen sowie in der Ortsgemeinde Kirchwald, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Nach etwas mehr als einer Stunde war die Stromversorgung der Polizei zufolge wiederhergestellt. Sturmtief "Benjamin" mit Schneefall riss anschließend noch weitere Bäume in der Gegend um, einer stürzte laut Polizei auf einen Wirtschaftsweg bei Kirchwald, einer auf die Bundesstraße 410 zwischen Nachtsheim und Virneburg, ebenfalls im Kreis Mayen-Koblenz.