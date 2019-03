Wetter durchwachsen mit Regen, Wind und Wolken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Regenschirm und Regenjacke sollten Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland an diesem Wochenende nicht vergessen: Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es windig, regnerisch und bewölkt werden. Von Westen zieht demnach am Freitag auffrischender Wind über die Region, der starke bis stürmische Böen mitbringt. Am Nachmittag können die Windböen vereinzelt Geschwindigkeiten bis zu 85 Kilometer pro Stunde erreichen. Dazu rechnet der DWD mit Regen und Temperaturen um die zehn Grad, Richtung Saarland kann es auch bis zu zwölf Grad warm werden. Frost soll es laut Prognose erst einmal nicht geben.

Ab Samstag "flaut der Wind allmählich ab", sagte eine DWD-Meteorologin. Dennoch seien Regenschauer, Windböen und dichte Wolken am Samstag und Sonntag stellenweise weiter möglich.